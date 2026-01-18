Sevgili Yengeç, bugün uyku düzenin birazcık karışık olabilir. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uyanmakta zorlanabilir, hatta belki de birkaç kez alarmı erteleyebilirsin. Gün içerisinde de kafanın biraz dağınık olduğunu hissedebilirsin. Belki de bir toplantıya geç kalabilir ya da önemli bir e-postayı yanlışlıkla silme ihtimalin bile olabilir. Tam da bu yüzden kısa molalara ihtiyacın var!

Kısa ve etkili molalar, zihnini toparlamak için bire bir. Belki bir fincan kahve eşliğinde bir kitap okuyabilir, belki de sevdiğin bir diziye göz atabilirsin. Bu molalar, hem kafanı toparlamana yardımcı olmanın ötesinde gün içindeki stresini de azaltacak. Akşam saatlerinde ise bedenini daha dengeli ve enerjik hissedeceksin. Belki de bu enerjiyi bir spor salonunda değerlendirebilir ya da sevdiklerinle keyifli bir akşam yemeği yiyebilirsin! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…