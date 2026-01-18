Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında sıcak bir rüzgar esiyor. Belki birinin duygusal bir itirafı, belki de samimi bir yaklaşımı kalbinin kapılarını aralayabilir. Karşındaki kişinin gösterdiği yoğun ilgi ise kendini adeta bir film yıldızı gibi özel ve değerli hissettirebilir.

Bu yakınlaşma, güven duygusunu da peşinden sürükleyebilir. İlişkindeki bu yeni aşama, belki de tüm duygusal duvarlarını yıkmana ve kendini tamamen aşka bırakmana yardımcı olabilir. Ama tabii ki, bu tamamen senin elinde. Kendini aşkın sıcaklığına bırakmaya hazır hissediyor musun? Yoksa daha fazla zaman mı gerekiyor? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…