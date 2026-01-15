Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında kalbinin ritmi biraz daha hızlanıyor. Duygusal hassasiyetin tavan yaparken, partnerinin arzularına karşı da daha duyarlı bir tutum sergileyebilirsin. Belki de bugün onunla daha çok ilgilenmek, ona daha çok zaman ayırmak isteyebilirsin.

Aşkta ne aradığını biliyor musun? Kalbindeki boşluğu dolduracak, seni anlayan, hislerine değer veren bir yoldaş mı? Elbette bu aşkın tutku dolu, heyecan verici olması da önemli. Ancak bu noktada bir durup düşünmelisin: Hayatındaki kişi, gerçekten aradığın kişi mi?

Bir aşkı idealize etmek, onu mükemmel bir tablo gibi görmek kolay. Zor olansa gerçek hayatta her zaman mükemmel olmayan yanlarımız... Belki de aşkı idealize etmekten vazgeçip onu olduğu gibi kabul etme zamanı gelmiştir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…