Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında sözcüklerin etkisi bir hayli artıyor. Partnerinle belki de uzun zamandır konuşmak istediğin, ilişkinin geleceğini belirleyecek ciddi bir diyalog yaşama ihtimalin oldukça yüksek. Bu konuşma, ilişkinin yönünü belirleyebilir ve belki de bir sonraki adımı atman için sana ilham da verebilir.

Gökyüzünde Merkür ve Jüpiter'in birleştiği bu enerjik günlerde, sözler ve ifade edilen duygular her zamankinden daha fazla anlam taşıyabilir. Artık duymak istediklerin için beklemeye sabrın kalmamış da olabilir. Ancak eğer mevcut ilişkin beklentilerini karşılamıyorsa, bu tür bir konuşma ayrılığın kapısını da aralayabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…