Sevgili Yengeç, bugün Merkür ve Jüpiter'in karşı karşıya geldiği bu dönemde, kariyerinde bireysel hedeflerinle ekip çalışmaları arasında bir denge kurman gerekebilir. İş ortaklıklarından tut da ekip çalışmalarına kadar pek çok alanda önemli tartışmaların kapıda olduğunu söyleyebiliriz. Karşı tarafın senden yüksek beklentileri olabilir ancak unutma ki senin de kendi sınırlarını belirlemek ve korumak hakkın.

Müşteri ilişkileri, sözleşmeler ve iş görüşmeleri... Gününün her anı birileriyle iletişim kurarak geçebilir ve sözlerin havada uçuştuğu bu dönemde, büyük hayaller kurabilirsin. Tabii bugün her detayı iki kez kontrol etmeyi unutma! Duygularının sana hükmetmesine izin verme, mantığın ve sezgilerin arasında bir denge kurmayı da unutma. Böylece kendi sınırlarını belilediğini göreceksin!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün karşılıklı konuşmaların önemi artıyor. Partnerinle ilişkinin geleceği hakkında ciddi bir diyalog yaşanabilir. Merkür ve Jüpiter'in enerjisi altındayken, sözler senin için her zamankinden anlamlı olabilir. Aşka dair duymak istediklerinin olduğu aşikar. Tabii eğer bu ilişki beklentilerini karşılamıyorsa, ayrılık da kapıda demektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…