Sevgili Yengeç, bugün Jüpiter'in karşıtlığı seni biraz daha iç dünyana çekiyor. Belki de biraz dinlenmeye, düşünce dalgalarına kapılmaya ve geleceğe dair planlar yapmaya ihtiyacın var. Oysa bugün Cumartesi olsa da zihnin durmuyor ve durdurmak da istemiyor, değil mi? Tam da bu noktada farkında olmasan bile bugün, bazı önemli kararlar alabilirsin.

Tam da bu noktada, iş hayatının arıka planında neler olup bittiğine odaklanabilirsin. Henüz gün yüzüne çıkmamış bir teklif ya da gizli kalmış bir plan gündemine oturabilir. Jüpiter'in karşıtlığı, sabırlı olmanın ve doğru zamanı beklemenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Aceleci davranmak yerine, adımlarını düşünerek atman sana daha fazla avantaj sağlar. Yani biraz dinlenip biraz çalışmak... Biraz yorulup biraz düşünmek için harika bir gün.

Aşk hayatında ise duyguların daha da derinleşiyor. Geçmişten kalan bir konu yeniden gündeme gelebilir. Jüpiter karşıtlığı hislerine etki ederken, kırgınlıkları büyütmek yerine, anlamaya çalışmak ilişkini daha da güçlendirir. Belki de bu sayede geçmişi tamamen ardında bırakıp partnerinle yeni bir başlangıç yapabilirsin. Tabii bekarsan, yeni bir aşka atılmak için yeniden sahalara dönebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…