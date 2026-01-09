Sevgili Yengeç, bugün gökyüzünde Jüpiter'in karşıtlığına denk geliyoruz ve bu durum, zihinsel yükünü biraz daha artırıyor. Sürekli düşünme, plan yapma ve konuşma eylemlerinin yoğunluğu, sinir sistemini yorabilir. Bu durumda, ne yapmalı diye düşünüyorsan, sana birkaç önerimiz var elbette!

Haftanın son günü olan Cumartesi, kendine biraz mola vermenin de tam zamanı. Kısa süreliğine de olsa bir adım geri çekilip zihnini dinlendirmek için mükemmel bir fırsat. Nefes çalışmaları da bu süreçte sana yardımcı olabilir. Derin bir nefes al ve tüm stresini dışarı ver. Bu, sadece bedeninin değil, aynı zamanda zihninin de rahatlamasını sağlar.

Ayrıca, ekran süresini azaltmak da oldukça önemli. Gün boyunca bilgisayar, telefon veya televizyon ekranına bakmak, gözlerini ve dolayısıyla zihnini yorar. Buna biraz ara vermek ise yenilenmeni sağlar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…