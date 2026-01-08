Sevgili Yengeç, bugün Güneş ve Mars, Oğlak burcunda birleşiyor! Bu, kariyerinde bire bir ilişkilerin ve ortaklıkların önem kazanacağı bir dönemi işaret ediyor. Şimdi, iş birliklerinde daha net ve kararlı bir tutum sergileyebilirsin. Bu durum, bugün bir anlaşma, teklif ya da belki de önemli bir görüşmenin gündeme gelmesine sebep olabilir.

Tabii bu arada, karşındaki kişilere sınırlarını da net bir şekilde gösterebileceksin. Özellikle “artık bu şekilde devam edemem” dediğin konularda güçlenerek tepkini açıkça ortaya koyabilirsin. Artık iş hayatında pasif kalmak yerine kontrolü eline alıyorsun. İstediğini almak için kararlı ve profesyonel bir duruş sergilersen, kazanan taraf sen olacaksın.

Peki ya aşk? Aşk hayatına geldiğimizde ise ilişkilerde tutku ve netlik ön plana çıkıyor. Cuma akşamı, duyguların açıkça konuşulabileceği bir zaman dilimi. Mars cazimi, yüzleşmeleri de beraberinde getirebilir ama bu seni hafifletiyor. Hafta sonuna daha sağlam bir ilişki ya da belki de yeni bir başlangıç enerjisiyle giriyorsun. Bu enerji, hafta sonununda bolca eğlenmek ve aşkı yaşamak için kullanmalısın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…