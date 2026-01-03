Sevgili Yengeç, haftanın son gününde Mars ve Plüton'un karşı karşıya geliyor. Bu durum, kariyer ve ortaklık alanlarında bazı önemli farkındalıkların ortaya çıkmasına vesile oluyor. Belki de bir iş ilişkisi ya da iş birliğiyle ilgili bazı gerçekler gün yüzüne çıkacak. Kiminle aynı yolda yürümek istemediğini net bir şekilde anlayacağın bir gün olacak bu. Tabii bu farkındalık aynı zamanda, uzun vadede sana koruma da sağlayacaktır.

Her şeyin farkına vardığın, taşların yerine oturduğu bugün, sorumluluk duygunun da yüksek olacağını söylemeliyiz. Tam da bu noktada, ilişkilerinde güç dengelerini yeniden kurma isteği içinde olabilirsin. Ancak kontrol etmek yerine sınırlarını netleştirmek yeterli olacaktır. Hatta bu tutum, seni daha güçlü bir konuma taşıyacaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise 'ben ne istiyorum?' sorusu gündeme gelecek. İlişkinde duygusal güven ihtiyacın artacak. Tabii eğer bekarsan, geçmişten gelen bir bağ zihnini meşgul edecek. Ancak bugün, kalbini zorlamadan, kendini dinlemenin en doğru yol olduğunu unutmamalısın. Kendine biraz zaman ayır, duygularını ve düşüncelerini netleştirmeye çalış. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…