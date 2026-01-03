Sevgili Yengeç, haftanın son gününe geldik ve gökyüzündeki hareketlilik devam ediyor. Bugün Mars ve Plüton, gökyüzünde karşı karşıya geliyor. Bu durum ise aşk hayatında bazı soruları beraberinde getirecek. 'Gerçekten ne istiyorum?' diye düşünmeye başlayacaksın. İlişkilerde duygusal güvene olan ihtiyacın artacak. Bu durum, birlikteliğinde daha derin bir bağ arayışına sürükleyebilir.

Tabii eğer bekarsan, geçmişte bıraktığın bir aşkın hatırası, bugün zihnini meşgul edecek. Ancak unutma ki bugün kalbini zorlamadan, iç sesini dinlemek en doğru yol. Kendine biraz zaman ayır, duygularını ve düşüncelerini netleştirmeye çalış. Bu durum, senin için en doğru kararı vermeni sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…