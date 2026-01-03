Sevgili Yengeç, haftanın final gününde gökyüzünde Mars ve Plüton'un nefes kesici karşılaşmasına tanıklık ediyoruz. Bu iki güçlü gezegenin karşı karşıya gelmesi, kariyer ve iş ilişkilerinle ilgili bazı önemli aydınlanmaları beraberinde getirecek. Belki de bir iş ortağıyla ilgili bazı gizli gerçekler, bugün tamamen açığa çıkacak. Bu durum, kiminle aynı hedefe doğru ilerlemek istemediğini net bir şekilde gözler önüne serecek. Ancak unutma, bu farkındalık, seni uzun vadede koruyacak bir kalkan olacaktır.

Bugün, her şeyin yerli yerine oturduğu ve farkındalığın tavan yaptığı bir gün olacak. Sorumluluk duyguların da bu duruma paralel olarak yüksek seviyede olacak. İşte tam da bu noktada, belki de ilişkilerindeki güç dengelerini yeniden şekillendirmek isteyeceksin. Tabii burada dikkat etmen gereken nokta ise kontrol etmeye çalışmak yerine sınırlarını net bir şekilde belirlemektir. Bu duruşun, seni daha güçlü ve etkili bir konuma taşıyacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…