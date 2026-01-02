Sevgili Yengeç, bugün senin için son derece özel ve belirleyici bir gün olacak. Çünkü burcunda meydana gelen Dolunay, kariyer hayatınla ilgili önemli bir farkındalığı da beraberinde getiriyor. Bu farkındalık, belki de uzun süredir omuzlarında taşıdığın, belki de seni biraz da yoran bir rol, bir sorumluluk ya da bir yükün artık sona erme noktasına geldiğini sana gösteriyor.

Artık kendini gösterme, yeteneklerini ve başarılarını sergileme zamanı geldi. Çünkü bugünden itibaren başkalarının senden beklentileri ile kendi duyguların arasında bir denge kurmaya başlayacaksın. Kendine 'Ben ne istiyorum?' diye sormaktan kaçınmayacağın, kendi isteklerini ve arzularını ön plana çıkaracağın bir dönem başlıyor.

Her adımını özenle atacağın, her kararını dikkatle vereceğin bu dönem, sana yeni bir döneme, belki de hayatının en heyecan verici, en renkli ve en dinamik dönemine hazırlıyor. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…