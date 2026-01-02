Sevgili Yengeç, bugün senin için özel bir gün! Kendi burcunda parlayan Dolunay, beden ve duygu bağlantını adeta bir süper kahramanın güçlerini arttırır gibi güçlendiriyor. Bu, biraz mistik ve gizemli gibi gelebilir, ama aslında oldukça basit: Duygusal olarak kendini ne kadar huzurlu hissedersen, fiziksel olarak da o kadar hafif ve enerjik hissedersin.

Fark ettiysen, bugünlerde biraz daha hassas ve duygusal olabilirsin. Ama bunu bir sorun olarak görmek yerine, bunu bir fırsat olarak değerlendir. Kendini besleyen, ruhunu okşayan şeylere yönelmek bugün senin için en doğru seçenek olabilir. Belki bir kitap okumak, belki sevdiğin bir filmi izlemek, belki de bir yürüyüşe çıkmak... Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…