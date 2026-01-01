Sevgili Yengeç, bugün gizemli ve şifalı Chiron'un etkisi altındasın. Bu etki, duyguların beden üzerinde ne kadar güçlü bir etkiye sahip olduğunu hatırlatıyor. İçinde bulunduğun duygusal durum, enerjinin yükselip alçalmasında büyük bir rol oynuyor. Kendini güvende ve huzurlu hissettiğinde, enerjinin tavan yaptığını fark edeceksin.

Biraz kendine zaman ayırmanın, enerjini yükseltmek için ne kadar önemli olduğunu unutma. Belki bir fincan sıcak çikolata eşliğinde sevdiğin bir kitabı okuyabilir veya en sevdiğin filmi tekrar izleyebilirsin. Kendini rahat ve huzurlu hissettiğin evinde geçirilen sakin zamanlar, tüm stresini atmanı sağlayacak.

Öyleyse bugün, kendine biraz zaman ayır, rahatla ve enerjini yükselt. Kendini iyi hissetmek için ne yapman gerektiğini en iyi sen biliyorsun. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…