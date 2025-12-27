onedio
28 Aralık Pazar Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
28 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Aralık Pazar günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Aralık Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Merkür, şifacı Chiron ile üçgen açı oluşturarak bedeninin daha farklı bir ritimde hareket etmesini sağlayabilir. Belki de bugün biraz daha fazla hareket etmek, uzun süre aynı pozisyonda kalmamak, belki de hafif egzersizler yapmak senin için iyi olabilir. Bu, pazar gününü daha konforlu ve keyifli bir hale getirebilir.

Şimdi kendine biraz zaman ayırmanın tam sırası! Tabii biraz meditasyon yapmak veya hafif bir yürüyüşe çıkmak da iyi bir fikir olabilir. Bu, hem bedenini hem de ruhunu rahatlatabilir. Pazar gününün her anından keyif almaya odaklan. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

