Sevgili Yengeç, bugün Chiron’un ileri hareketi kariyer hayatındaki belirsizlikleri ve 'başaramazsam ne olur?' endişeni unutmanı sağlıyor. Belki de bazı eski deneyimlerin yüzünden ortaya çıkan bu kaygılar, birer birer ortadan kalkıyor. Tabii bu durum sana yeni bir bakış açısı da kazandırıyor. Artık daha öz güvenli ve akılcı bir perspektiften ele alabilirsin, iş hayatını!

Tam da bu noktada kariyer hedeflerini de yeniden gözden geçirmek ve kendi başarı ölçütlerini belirlemek de aklında olmalı. Kaygıları geride bıraktığına göre, başarıya odaklanmaktan ve daha fazlasını istemekten daha iyisi düşünülemezdi değil mi? Yapabileceklerine inan ve kendini sınırlandırma, yıl bitmeden iş hayatında güçlü bir dönüşümü başlatabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, daha güvende hissetmek istediğini biliyoruz. Duygusal sınırlarını netleştirmek, ilişkilerini daha sağlıklı ve dengeli bir hale getirmek sana güven verecektir, değil mi? Ama bunun için kendi duygusal sınırlarını belirlemelisin. Hatta bunları partnerinle de paylaşmalı ve aranızdaki görünmez anlaşmanın gücüne güç katmalısın. 'Biz' olmak istiyorsan, buna ihtiyacın olduğu aşikar! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…