Sevgili Yengeç, bugün senin için oldukça özel bir gün olacak. Çünkü burcunda gerçekleşen Dolunay, kariyer hayatınla ilgili önemli bir farkındalığı da beraberinde getiriyor. Bu farkındalık, uzun zamandır omuzlarında taşıdığın bir rol, bir sorumluluk ya da bir yükün artık sona erme noktasına geldiğini sana gösteriyor. Artık kendini gösterme, yeteneklerini ve başarılarını sergileme zamanı!

Çünkü bugünden itibaren başkalarının sizden beklentileri ile kendi duyguların arasında bir denge kuracaksın. Kendine 'Ben ne istiyorum?' diye sormaktan kaçınmadığın bir dönem başlıyor. Attığın her adım, sana yeni bir döneme, belki de hayatının en heyecan verici dönemine hazırlıyor.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Dolunay'ın etkisiyle duygusal anlamda zirveye çıkıyorsun. Kalbin sevgi dolu, hassas ve açık bir hal alırken, partnerinle duygusal bağların daha da güçlenebilir. Ama eğer bekarsan, kalbini çalacak biriyle karşılaşma ihtimalin bir hayli yüksek. Kim bilir, belki de yeni bir aşka yelken açmanın tam zamanıdır! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...