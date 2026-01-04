Sevgili Yengeç, yılın ilk pazartesi gününe enerjik bir başlangıç yapmak üzeresin. Güneş ile Satürn'ün oluşturduğu altmışlık, sana güçlü bir güven duygusu veriyor ve bu enerjiyi kariyerine yansıtmak için sabırsızlanıyor olmalısın. İş hayatında kontrolü tamamen eline almak, sorumluluklarını daha bilinçli bir şekilde yönetmek ve hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemek istiyorsun.

Bugün özellikle ekip içindeki duruşun ve liderlik yeteneklerin dikkat çekiyor, çünkü bu pazartesi sana “ben bunu yapabilirim” hissini aşılayacak güçte. İş hayatında artık duygularını bir kenara bırakıp sağduyuna güvenerek hareket etmelisin. Küçük bir başarının bile motivasyonunu ciddi şekilde yükselteceği bir gün seni bekliyor. Bu enerji, haftaya kazanarak başlamanı sağlıyor. Yeteneklerine odaklan, kendini göster!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise duygusal ama aynı zamanda yumuşak bir akış söz konusu. Kalbini zorlamadan, doğal bir şekilde açmak, karşı taraf ile daha samimi bir bağ kurmanı sağlıyor. İlişkisi olan Yengeçler için sıcak ve romantik anlar öne çıkıyor. Ama bekar Yengeçler için ise kalpten gelen bir yakınlık hissi söz konusu. Bu his, belki de yeni bir aşkın kapısını aralayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…