Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında biraz tutku, biraz da mesafe hissetmeye hazır ol. Venüs'ün Kova burcundaki enerjisi, ilişkine taze bir soluk getiriyor, yeni ve farklı bir dinamik yaratıyor. Bu enerjiyle, partnerinle daha özgür bir ilişki kurma arzusu içinde olabilirsin ama aynı zamanda daha derin bir bağ arayışındasın. Yani aşk hayatından elini eteğini çekmiş değilsin, ama özgürlük arayışın da kalbinin ritmini biraz değiştiriyor gibi...

Bekar bir Yengeç burcuysan, bu enerji seni aniden başlayan ve yoğun bir çekime sürükleyebilir. Hem tutkulu, hem de bir o kadar mesafeli bir aşkı bulmuş olabilirsin. Bu karmaşık duygularla başa çıkmak zor olabilir, ama merak etme, yıldızların enerjisi seninle. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…