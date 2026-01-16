onedio
17 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 17 Ocak Cumartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 17 Ocak Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Venüs, Kova burcunda dans ediyor. Bu etki, sağlıkla ilgili konuları özellikle mide ve göğüs bölgeni hassaslaştırabilir. Kova'nın bu etkisiyle, hafta sonu geldi çattı ve 'birazcık kaçamak yapabilirim' deme eğiliminde olabilirsin. Ancak unutma, bugün hafif ve ev yapımı yiyecekler, bedenine daha iyi gelebilir.

Duygusal dalgalanmaların da sindirim sistemini etkileyebileceğini unutma. Bu yüzden, bugün sakin kalmaya ve olabildiğince stresi azaltmaya çalış. Sana bir önerimiz var: Belki biraz meditasyon yapabilir veya sevdiğin bir müziği dinleyerek rahatlayabilirsin. Bu, hem duygusal dalgalanmalarını kontrol etmene yardımcı olacak hem de sindirimin daha rahat çalışmasını sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
