Sevgili Yengeç, bugün Venüs'ün Kova burcuna geçişini kutlamaya ne dersin? Zira bu geçiş, kariyerinde maddi ve duygusal bağlarını ön plana çıkarıyor. İş ortaklıkların, maddi paylaşımların ya da alacağın destekler bugün gündemin en önemli maddeleri olabilir. Hafta sonu olmasına rağmen, belki de hayatının en önemli konuşmasını yapabilirsin. Üstelik maddi bir konuda tamamen beklenmedik bir gelişme yaşanabilir.

Kariyer hayatının ikinci aşamasında ise Venüs'ün etkisi ile daha cesur kararlar almanın eşiğinde olabilirsin. Belki de daha önce çekindiğin bir konuda şimdi daha net ve kararlı bir tavır sergileyebilirsin. Risk almak artık seni korkutmuyor, değil mi? Hatta tam tersine, seni motive ediyor olmalı. Bugün alacağın bir karar ise öz güvenini artırabilir ve seni iş dünyasında beklediğinden çok daha da güçlü kılabilir. Göster kendini!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise tutku ve mesafe bir arada hissediliyor... Venüs'ün Kova burcundaki enerjisi, ilişkinde yeni ve farklı bir dinamik yaratıyor. Partnerinle daha özgür ama aynı zamanda daha derin bir bağ kurmak isteyebilirsin. Yani aşktan vazgeçmiş değilsin. Lakin özgülük arayışın da kalp ritmini değiştiriyor hani... Tabii bekar bir Yengeç burcuysan, aniden başlayan ve yoğun bir çekim hissi mümkün. Hem tutkulu hem mesafeli aşkı buldun mu yoksa? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…