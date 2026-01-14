Sevgili Yengeç, bugün senin için oldukça önemli bir gün olacak. Kariyerinle ilgili meselelerde içgüdülerin bugün seni doğruya yönlendirecek, adeta bir pusula gibi olacak. Bir konu hakkında içinden bir ses 'Burası doğru değil' dediğinde, o sesi dinlemekten çekinme. Çünkü herkesin kabul ettiği bir fikir, senin için doğru olmayabilir. Böyle anlarda hem maddi hem manevi anlamda güvenliğine odaklan.

Tabii bir yandan da duyguların ile profesyonel duruşunu kati bir şekilde ağırlığından emin ol. Bazen bir hayalin peşinde, olmazı oldurmaya çalışıyor olabilir misin? İşte buna dikkat et ve karşılığını almadığın, daha doğrusu alamadığın işlere yerine kazançlı adımlara yönel.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün kalbin, mantığının önüne geçebilir. Şimdi partnerinle daha derin bir bağ kurabilir, daha yoğun duygusal paylaşımlar yaşayabilirsin. Ona koşulsuz inanmaya, kendini aşka bırakmaya hazırsın. Yine de acele etme... Zira aşkta güvene de zaman ayırmalısın. Ama bekarsan, duygusal bir itirafın kapıda olduğunu söyleyebiliriz. Geçmiş yeniden kapını çaldığında cevap vermek ise tamamen sana kalmış. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…