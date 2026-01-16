Sevgili Yengeç, bugün Venüs'ün Kova burcuna geçişi, iş hayatına bir kutlama havası getiriyor. Bu geçiş, kariyerinde maddi ve duygusal ilişkilerini ön plana çıkarıyor ve bu durum, iş hayatında yeni kapılar açıyor. İş birliklerin, maddi anlamda paylaşımların ya da alacağın destekler, bugün senin gündeminin en önemli maddeleri arasında yer alıyor. Hafta sonu olmasına rağmen, belki de hayatının en önemli ve dönüm noktası olabilecek konuşmasını yapabilirsin. Üstelik maddi bir konuda hiç beklemediğin bir gelişme de yaşanabilir!

Kariyer yolculuğunun ikinci bölümünde ise Venüs'ün etkisi ile daha cesur kararlar almanın eşiğinde olabilirsin. Belki de daha önce üzerinde düşünmekten bile çekindiğin bir konuda şimdi daha net ve kararlı bir tavır sergileyebilirsin. Risk almak artık seni korkutmuyor, değil mi? Hatta tam tersine, seni motive ediyor ve daha da ileri gitmeye teşvik ediyor olmalı. Sahne senin, ışıklar üzerinde, göster kendini! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…