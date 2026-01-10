Sevgili Yengeç, bugün iç dünyanın sıcak ve samimi kollarına sığınma isteğin, bir kış gününde sıcak bir battaniye altına girmek isteği kadar artıyor. Venüs ile Chiron arasında oluşan kare açı ise kariyerin ve maddi güvenliğinle ilgili geçmişten kalan hassasiyetleri, belki de unutulmuş bir yarayı ortaya çıkarıyor. Bu durumda, 'Acaba güvende miyim?' sorusu, bir yankı gibi defalarca zihninde çınlayabilir. Ancak bu sorgulama süreci, seni güçlendirir. Çünkü artık iş hayatını iyileştirmenin yolunu buldun!

İşte tam da bu nedenle, iş ve para konularında, dış dünyanın gürültülü seslerinden çok kendi iç sesine kulak vermelisin. Belki de şimdilik, büyük ve etkili kararlar almak yerine, hangi alanda daha fazla emek vermen gerektiğine ve hangi konuda daha çok çaba sarf etmen gerektiğine odaklanmalısın. Pazar gününün huzurlu ve sakin atmosferinde, yaşayacağın farkındalıkla kendine güvenli bir konfor alanı oluşturabilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…