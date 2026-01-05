Sevgili Yengeç, bugün Mars'ın enerjisi seni sarıyor. Mars'ın burcunda ilerlemeye başladığı bu dönemde, kariyer hayatında kontrolü eline almayı daha çok arzuladığını hissedebilirsin. Daha önce belki de ürkekçe yaklaştığın konularda dahi bugün daha cesur, daha kararlı ve daha iddialı adımlar atabilirsin. Çünkü bugün duyguların, seni geriye çekmek yerine ileriye doğru sürüklüyor ve harekete geçmen için bir katalizör görevi görüyor.

İş hayatında, kendi alanını koruma ve sınırlarını belirleme ihtiyacın daha da belirginleşiyor. Başkalarının beklentileri yerine kendi ihtiyaçlarını ön plana çıkarman, seni çok daha güçlü ve öz güvenli hissettirebilir. Bu salı günü, belki de yeni bir duruşun, yeni bir başlangıcın habercisi olabilir. Kendi ihtiyaçlarını önceliklendirmenin getireceği bu güçlü ve kararlı duruş, iş hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olabilir. Bu yeni sayfa, belki de kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor olabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…