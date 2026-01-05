Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında adeta bir volkan patlaması yaşanacak. Zira, Mars'ın etkisiyle tutku ve sahiplenme duygusu tavan yapacak. Sevdiğin kişiye karşı daha açık ve daha içten olmanın tam sırası. Belki de bugüne kadar sakladığın duygularını ifade etmek için en uygun zaman dilimi bu.

Bugün, duygusal bir yakınlaşma yaşaman ve bu yakınlaşmanın kalıcı izler bırakması olası. Belki de bu, aşk hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Unutma, yıldızlar seninle. Belki de bu, aşk hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…