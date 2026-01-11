Sevgili Yengeç, yeni bir haftaya başlarken, duygusal yüklerinin bedenini nasıl etkilediğini fark ettin mi? Bedenin, hissettiğin duyguları adeta bir sünger gibi emiyor ve bazen bu durum, enerjini düşürebiliyor. Ancak endişelenme, çünkü bu hafta başında bu durumu kontrol altına almanın yollarını seninle paylaşacağız.

Öncelikle, haftaya hafif bir başlangıç yapmanı öneriyoruz. Bu, hem bedenini hem de zihnini rahatlatacaktır. Hafif beslenmek ve mideyi yormamak, enerjini yükseltecek ve gün boyu daha dinç hissetmeni sağlar. Bu hafta, özellikle kahvaltılarda hafif ve sağlıklı seçimler yapmayı dene. Belki bir tabak meyve veya bir kase yoğurt... Kim bilir, belki de bu hafif başlangıçlar, haftanın tonunu belirler.

Ayrıca, bedenini rahatlatmanın en iyi yollarından biri de sıcaklık, konfor ve yumuşak dokunuşlardır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…