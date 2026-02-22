onedio
Yengeç Burcu right-white
23 Şubat 2026 - 1 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.02.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 23 Şubat - 1 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 23 Şubat - 1 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta iş dünyasında adeta bir yıldız gibi parlıyorsun. Haftanın ilk günlerinde üzerinde çalıştığın bir proje, çevrendekilerin dikkatini çekmeye başlayabilir. Ancak haftanın ortasında gökyüzünde meydana gelecek olan Mars ile Uranüs karesi, ani ve beklenmedik durumların oluşabileceği bir atmosfer yaratıyor. Özellikle ekip çalışmalarında sabrını koruman ve ani tepkiler vermek yerine durumu yönlendirmen büyük önem taşıyor. Unutma ki sabır ve soğukkanlılık her zaman kazandırır.

Haftanın ilerleyen günlerinde, maddi konularla ilgili bir yapılandırmaya da ihtiyaç duyabilirsin. Belki bütçe planını gözden geçirmen, belki de gelir dağılımını yeniden düşünmen gerekebilir. Bu durum, sana maddi konularda daha fazla güven verecektir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise haftanın ilk günlerinde Venüs'ün enerjisi ile duygusal anlamda sıcak bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Belki partnerinle keyifli bir plan yapabilir, belki de yeni bir tanışıklıkta samimi bir bağ kurabilirsin. Bu hafta kalbin daha açık, duyguların daha yoğun. Yani, bir partnerin varsa onunla sıcak ve samimi yakınlaşmalarla dolu geçebilir hafta boyunca her günün. Ama bekarsan, ansızın kapılabilirsin aşka... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

