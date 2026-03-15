Sevgili Yengeç, bu hafta aşk hayatında enerji biraz daha artıyor. Zira Venüs ile Jüpiter arasındaki kare açı, romantik beklentilerini biraz fazla şişiriyor. Bu da partnerinden aldığın ilgiyi veya ilişkinin genel gidişatını biraz abartılı bir şekilde yorumlamanı tetikleyebilir.

Biraz fazla romantik bir hava solumak, hafta sonu ufak tefek hayal kırıklıkları yaşamanı kaçınılmaz kılabilir. Belki de partnerinle geçireceğin bir akşam yemeği, kafanda canlandırdığın kadar mükemmel olmayabilir veya belki de sevdiğin kişi, senin kadar hızlı ilerlemek istemeyebilir. Bu tür durumlar, hayal gücünün gerçeklerle çatıştığı zamanlar olabilir.

Bu hafta, duygusal cömertliğini korurken, kendi sınırlarını ve gerçekliğini feda etmemeye özen göstermelisin. Kendini romantik bir rüyaya kaptırmak yerine, ayakların yere sağlam basmalı. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…