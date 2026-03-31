Sevgili Yengeç, bu ay kariyer hayatında önünde yepyeni kapılar açılacak. Yeni Ay'ın parlak ışığı, hayalini kurduğun o mükemmel pozisyonun kapılarını ardına kadar açıyor. Venüs'ün eşlik ettiği bu süreçte, yurt dışı bağlantılı işlerinden veya uzaklardaki bir yatırımdan beklediğin nakit akışını sonunda deneyimleyeceksin.

Ayın ortasında ise Mars ve Satürn'ün kavuşumu, seni iş hayatında daha disiplinli ve paraya odaklı bir lider haline getirecek. Emeklerinin karşılığını sadece takdirle değil, banka hesabındaki ciddi bir artışla göreceğin bir dönemdesin. Ayın sonlarına doğru Güneş'in Boğa burcuna geçişi ise sosyal projelerine ve gelecek planlarına inanılmaz bir hız kazandıracak. Nisan ayı boyunca üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığın organizasyon işlerinden karşılık alacak ve başarılarla dolu günler yaşayacaksın!

Peki ya aşk? Söz konusu aşk olduğunda ise Venüs'ün Balık burcundaki romantik ama aldatıcı geçişine odaklanmalısın. Partnerinin senin sadakatini sorgulayacağı gizli bir mektubun veya mesajın ortaya çıkması an meselesi... Aman dikkat, sırlar açığa çıkarken, yüzleştiğin her bir detay aşkını sınayabilir ve kalbini kırabilir. Tabii eğer bekar isen, iş ortamında tanışacağın otoriter bir figürle aranda seni zorlayan, gizli ve heyecan verici bir yakınlaşma başlayabilir. Kalp ritmini değiştirecek bu tutkulu sohbetlere kendini bırakarak, yasak aşkın getirdiği adrenaline odaklanabilirsin bu ay... Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…