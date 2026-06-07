Sevgili Yengeç, bugün yeni haftaya başlarken çevrendeki insanların sınır ihlalleri ve toksik davranışları karşısında büyük bir tükenmişlik yaşayabilirsin. Herkese şefkat göstermenin, empati yapmanın seni nasıl sömürdüğünü bugün çok daha net bir şekilde fark ediyorsun. İyi niyetinin kullanıldığı an, içine kapanıp insanlarla arana kalın duvarlar öreceksin.

Kendi alanını korumak için bazı insanları kırmak zorunda kalabileceğin sert bir güne başlıyorsun. Etrafındaki negatif auraya sahip insanlardan uzaklaşmak adına, bazı randevuları iptal edip tamamen kendi güvenli kozana çekilebilirsin. Hayır demeyi öğrenmenin sancısını çekiyorsun ama bu senin ruhsal kurtuluşun olacak.

Peki ya aşk? İlişkinde partnerinin seni hayatındaki krizlerde yalnız bırakması veya kendi ailesinin sözüyle hareket etmesi aranızda ciddi bir kırılma noktası yaratabilir. Tam da bu noktada ihtiyacın olan güvenli limanı bulamamanın verdiği yalnızlık hissiyle yüzleşebilirsin. Ama bekarsan, geçmişte seni darmadağın edip giden o toksik eski sevgilinin, hiçbir şey olmamış gibi hayatına dönme çabası seni kızdıracak. Neyse ki bu kez o kapıyı bir daha açılmamak üzere yüzüne çarparak rahatlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...