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Yengeç Burcu right-white
4 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 4 Haziran Perşembe gününüz nasıl geçecek? 4 Haziran Perşembe günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Merkür ile Neptün karesi uzak diyarlara, eğitimlere veya inançlara dair konularında derin bir yanılsama getirebilir. Gerçeklerden kaçmak için zihninde sürekli büyük seyahat veya kaçış planları kurarken, günlük yapman gereken sorumlulukları tamamen boşlayabilirsin. Ayaklarının yere basmasına her zamankinden çok ihtiyacın var.

Vize başvuruları, yasal belgeler veya akademik yazışmalarda çok dikkatli olmalısın. Gözden kaçırdığın ufacık bir eksik evrak veya yanlış anlaşılan bir kural, uzun süredir beklediğin bir süreci sekteye uğratabilir. Bürokratik işlerini dalgınlığa mahal vermeden birkaç kez teyit etmelisin.

Peki ya aşk? Mesafelerin veya farklı kültürlerin aranızda duygusal bir sis yarattığı bir gün. Uzakta olan partnerine karşı hissettiğin gereksiz şüpheler veya tam tersine onu kafanda aşırı yüceltmen aranızdaki gerçekliği bozabilir. Bekarsan, ulaşılmaz olan veya senden kilometrelerce uzakta yaşayan birine duyacağın o platonik çekim kalbini tatlı ama yorucu bir hüzne boğabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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