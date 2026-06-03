Sevgili Yengeç, bugün Merkür ile Neptün karesi uzak diyarlara, eğitimlere veya inançlara dair konularında derin bir yanılsama getirebilir. Gerçeklerden kaçmak için zihninde sürekli büyük seyahat veya kaçış planları kurarken, günlük yapman gereken sorumlulukları tamamen boşlayabilirsin. Ayaklarının yere basmasına her zamankinden çok ihtiyacın var.

Vize başvuruları, yasal belgeler veya akademik yazışmalarda çok dikkatli olmalısın. Gözden kaçırdığın ufacık bir eksik evrak veya yanlış anlaşılan bir kural, uzun süredir beklediğin bir süreci sekteye uğratabilir. Bürokratik işlerini dalgınlığa mahal vermeden birkaç kez teyit etmelisin.

Peki ya aşk? Mesafelerin veya farklı kültürlerin aranızda duygusal bir sis yarattığı bir gün. Uzakta olan partnerine karşı hissettiğin gereksiz şüpheler veya tam tersine onu kafanda aşırı yüceltmen aranızdaki gerçekliği bozabilir. Bekarsan, ulaşılmaz olan veya senden kilometrelerce uzakta yaşayan birine duyacağın o platonik çekim kalbini tatlı ama yorucu bir hüzne boğabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...