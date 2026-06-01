2 Haziran Salı Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

2 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
01.06.2026 - 18:01
Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 2 Haziran Salı gününüz nasıl geçecek? 2 Haziran Salı günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün burcunda ilerleyen Ay'ın Merkür ile karşıtlığı, içsel dünyanla dışarıya yansıttığın mantıklı tavır arasında bir savaş başlatabilir. Karşındakilere rasyonel ve güçlü görünmeye çalışırken içindeki kırılgan çocuğu ihmal edebilirsin. Kendi duygularını saklamadan, şeffaf bir şekilde ifade etmek ruhundaki baskıyı ortadan kaldıracaktır.

Bireysel projelerinde ve iş birliklerinde ortaklarının detaycı yaklaşımları seni biraz bunaltabilir. Karşı tarafın her cümleni analiz etmesi iş akışını yavaşlatsa da, sabırla ortak bir dil geliştirmek projeyi başarıya ulaştıracaktır. Eleştirileri kişisel algılamamalısın.

Peki ya aşk? İlişkinde kendi ihtiyaçlarını dile getirmekte zorlanabilir, partnerinin zihnini okumasını bekleyebilirsin. Beklentilerini net cümlelerle ifade ettiğinde aranızdaki duvarların yıkıldığını göreceksin. Bekarsan, geçmiş ilişkilerinin mantıksal hatalarını yeni tanıştığın birine yansıtmak büyük bir haksızlık olacaktır. Artık geçmişi unutmaya odaklan! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

