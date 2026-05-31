1 Haziran - 7 Haziran Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

1 - 7 Haziran 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.05.2026 - 18:16
Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 1 Haziran - 7 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 1 Haziran - 7 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta Merkür'ün senin burcuna geçişi iletişimde sınırları kaldırarak parlak fikirlerini sahneye koyman gerektiğini fısıldıyor. İş toplantılarında yaratıcılığını konuşturarak projelerini tamamen güvence altına alıyorsun. Sözlerinin gücünü kullanmak mesleki anlamda sana büyük bir saygınlık kazandırıyor.

Hafta sonuna doğru Venüs'ün Boğa burcuna geçişi sosyal ağlarını genişleterek seni mükemmel bir organizatör yapıyor. Yeni tanıştığın etkili kişilerle kurduğun bağlar sayesinde projelerine hız katıyorsun. İletişim ağının genişlemesi ise bu kez bir de kasana sıcak para koyuyor. 

Peki ya aşk? Hafta ortasında meydana gelen Güneş ile Satürn altmışlığı duygusal hayatında mantıklı ve net kararlar almanı destekliyor. İlişkin varsa, partnerinle sorumlulukları eşit paylaşmak ve güven inşa etmek gibi adımlar atarak beraberliğini sağlamlaştırıyorsun. Bekarsan, gelip geçici heveslerden uzaklaşarak tamamen sadakata değer veren olgun insanlara şans tanıyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

