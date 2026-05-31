Sevgili Yengeç, bugün Merkür senin burcuna geçerken sen de tatilinin ardından iş hayatına muazzam bir iletişim gücü ve liderlik yeteneğiyle dönebilirsin. Haziran ayının başlangıcında fikirlerini, projelerini ve sunumlarını empati yeteneğini kullanarak yöneticilerine aktarabilirsin. Pazarlamaya veya insan kaynaklarına yönelik çalışmaların ticari başarını katlayabilir.

Yaz mevsiminin cıvıl cıvıl neşesiyle birlikte pazar gününden kalma rehaveti arkadaş gruplarınla açık hava organizasyonları planlayarak atabilirsin. Dostlarınla parklarda vakit geçirmek veya takım sporlarına katılmak enerjini bütünüyle tazeleyebilir.

Peki ya aşk? Burcunda ilerleyen Merkür aşk dünyana çocuksu ve neşeli enerjiler taşıyabilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte komedi filmleri izleyerek tüm haftanın stresini kahkahalarla atabilirsiniz. Bekarsan, sana zekice espriler yapan ve ruhunu aydınlatan samimi bir karaktere anında çekilebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...