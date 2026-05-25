Sevgili Yengeç, bugün Mars ve Plüton'un karesi ekip çalışmalarında ufak çaplı ego çatışmalarına yol açabilir. Proje gruplarında yaşanan uyumsuzluklar enerjini biraz düşürebilir. Kalabalık ortamlardan sıyrılıp bireysel projelere yöneldiğinde kendini çok daha huzurlu ve üretken hissedebilirsin.

Grup içindeki gerginlikleri geride bırakarak kendi işine odaklanmak ise bütçeni sağlama almana yardım edecektir. Özellikle de herkesin birbiriyle rekabet ettiği anlarda sessizce çalışıp projelerini teslim ettiğinde kazancını artırman en iyisi olacaktır.

Peki ya aşk? Arkadaşlık sınırları biraz karışabilir... Partnerinle aynı sosyal grupta bulunmak ufak kıskançlıklara neden olabilir lakin empatiyle dinlemek sorunu hemen çözer. Bekarsan, dost bildiğin birinin sana yönelttiği romantik kelimeler kafanı karıştırabilir. Bu durumda kalbinin sesini dinleyerek en doğru kararı vereceğine eminiz, yeter ki acele etme! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...