Sevgili Yengeç, bugün Güneş İkizler burcuna geçerek seni iç dünyana yönlendiriyor. Arka planda dönen dedikodular veya gizli düşmanlıklar aniden gün yüzüne çıkarak moralini bozabilir. Sırlarını kimseyle paylaşmaman gereken zorlu bir gündesin. İnsanlara duyduğun güvenin sarsılacağı olaylar yaşayacaksın.

Mesleki arenada enerjini bütünüyle kaybedip her şeyden uzaklaşmak isteyebilirsin. Finansal hamleler yapmak yerine elindekini korumaya odaklanmalısın. Rakiplerin zayıf anını kolladığından gardını asla düşürmemelisin. Sessiz kalarak fırtınanın geçmesini beklemelisin.

Peki ya aşk? Gizli saklı yaşanan ilişkiler veya platonik duygular ruhunu fazlasıyla yoracaktır. Partnerinin senden bir şeyler sakladığını hissederek derin bir şüpheye düşebilirsin. Bekarsan bir süre daha yalnızlığına sarılıp kendi yaralarını sarmaya odaklanmalısın. Yanlış insanlara sığınmak acıyı sadece katlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...