Sevgili Yengeç, bugün bilinçaltındaki tüm korkuları Plüton ve Merkür desteğiyle tamamen yıkıyorsun. Perde arkasında kurguladığın dahice fikirler aniden gün yüzüne çıkarak profesyonel dünyada büyük yankı uyandıracaktır. Kimsenin göremediği finansal ayrıntıları yakalayarak kendine güçlü bir gelir kapısı yaratacaksın. Sessiz ilerleyişin sana büyük bir avantaj sağlayacaktır.

İçsel dünyanı arındırdıkça dış dünyadaki mesleki başarıların mucizevi şekilde artacaktır. Gizli düşmanlarını kıvrak zekanla fark edip tüm planlarını zarafetle etkisiz hale getireceksin. Sezgilerine güvenerek yapacağın yatırımlar seni maddi anlamda son derece korunaklı bir limana taşıyacaktır.

Peki ya aşk? Ruhunun en karanlık köşeleri sevginin iyileştirici gücüyle aydınlanıyor... Partnerinle arandaki tüm gizli kırgınlıkları şeffaf bir şekilde konuşmanın zamanı geldi. Aşkınızı bütünüyle şifalandıracak sözler ve hareketlerle sevgiye sarılmalısın artık. Tabii eğer bekarsan, ruhunu gerçekten anlayan ve seni her halinle kabul eden derin karakterli bir insanla hoş bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Tabii eğer ona bir şans verecek kadar cesursan! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...