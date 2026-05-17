18 Mayıs - 24 Mayıs Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

18 - 24 Mayıs 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
17.05.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 18 Mayıs - 24 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 18 Mayıs - 24 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta Mars Boğa burcunda ilerlerken ekip çalışmalarında liderliği eline alarak kârlı projelere imza atacaksın. Arkadaşlık ilişkilerinden doğan ticari fırsatlar da banka hesabını hızla büyütecektir. Hafta boyunca sosyal zekan sana kârlı kapılar aralıyor, güç anbean senin oluyor! 

Merkür ile Uranüs kavuşumu ise ofis ortamındaki sorunlara dahice çözümler üretmeni sağlıyor. Eski ve hantal iş süreçlerini çöpe atarak şirketine harika bir vizyon getireceksin. Yenilikçi adımların yöneticilerinin dikkatini çekerek sana maddi ödüller kazandıracaktır.

Peki ya aşk? Hafta boyunca Venüs burcunda parlıyor ve duygusal beklentilerini artırıyor. Aman dikkat, artan beklentiler karşısında partnerinin ilgisizliği kalbini kırabilir. Beklentilerini düşürerek kendi iç huzuruna yönelmek seni koruyacaktır. Bekarsan geçmişten dönen insanlara kapını kapalı tutarak maziye dönmemelisin. Artık önüne bakman gerektiğini kabul etmelisin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

