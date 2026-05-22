Sevgili Yengeç, bugün Merkür ile Uranüs'ün kavuşumu bilinçaltında şaşırtıcı uyanışlar yaratıyor. Arka planda dönen gizli oyunları aniden fark ederek kariyer rotanı yeniden çizeceksin. Tam da bu noktada ofis dedikodularından uzak durmak mesleki itibarını koruyacaktır. Sırlarını kimseye vermemen gereken bir gündesin, dikkatli ol!

Kimsenin bilmediği gizli yatırım planları yaparak maddi gücünü de artırabilirsin. Karşına çıkan ticari bir sırrı kendi lehine kullanarak cebini dolduracaksın. Tabii bu durumda sessizlik en büyük silahın olacaktır. Lakin yasa dışı veya fazla riskli adımlardan uzak durmalısın.

Peki ya aşk? Kalbinde derin bir yalnızlık ve güvensizlik hissi uyanabilir. İlişkin varsa, partnerinin senden sakladığı bir gerçeği tesadüfen öğrenmek aranızdaki güveni yıkabilir. Bekarsan, geçmişten gelen sürpriz bir mesaj zihnini bulandıracaktır. Eski defterleri açmak yerine kendi başına kalıp ruhunu dinlendirmeli ve artık önüne bakmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...