Sevgili Yengeç, bu Haziran ayına adeta profesyonel ortaklıklarında bir hesaplaşma ve büyük bir sözleşme yenilenmesi ile başlıyorsun. 29 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan Oğlak Dolunayı, hayatındaki ikili ilişkileri ve imza süreçlerini çözüme kavuşturmak için geliyor. Uzun süredir peşini bırakmayan bir iş ortaklığı, karmaşık bir sözleşme planı ya da rakiplerinden gelen pürüzlü bir rekabet meselesi bu dolunayın ışığıyla kapanıyor. Bu süreçte üzerindeki yasal yüklerden kurtulurken, ilişkilerini yeniden yapılandırmanı sağlayacak gücü de kendinde bulacaksın.

Ayın ortalarında iç dünyanda beliren taze arınma rüzgarları ise ruhsal potansiyelini zirveye taşıyacak yeni bir şifa sürecini ya da iç huzuru gündemine getirecek. Tam da bu noktada günlük hayatındaki sezgisel ve duyarlı duruşun, ayın son günlerinde kendi burcunda başlayacak olan gerileme etkisiyle içine dönmeni sağlayacak. Bu dönemde karşına çıkacak yarım kalmış bir karar veya eski bir kişisel mesele, yaşam rotanı geçmişin huzuruna doğru çevirebilir. Bu ay attığın her bir imza ise hayatını dengeleyecek ve seni başarıya bir adım öne taşıyacak.

Peki ya aşk? Ayın en sonlarına doğru kendi değerler evinde yaşanacak gezegen geçişi, kalp ritmini değiştirecek bir öz güven artışı vadediyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte yapacağınız sağlam yatırımlar ve güven veren paylaşımlar, ilişkinizi adeta bir üst seviyeye taşıyacak. Böylece huzur ve değerin harmanlandığı sihirli anlara hazır olmalısın. Ama eğer bekarsan, finansal bir ortamda veya alışveriş sırasında tanışacağın ayakları yere çok sağlam basan kişiyle aranda yavaş yavaş güçlenen, güvenli bir yakınlaşma başlayabilir. Kalp atışlarını hızlandıracak bu oturaklı çekim, seni kısa sürede etkisi altına alacak ve değer görme hissinin içine çekecek. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…