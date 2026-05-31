Sevgili Yengeç, bu Haziran ayı 'Büyük bir öz değer şöleniyle başlıyor' desek yeridir! Zira, 30 Haziran'da Jüpiter'in değerler evine yapacağı geçiş, partnerinle arandaki saygıyı daha önce hiç olmadığı kadar güçlendirirken, seni büyüleyici ve paha biçilemez bir romantizmin içine çekiyor. Ancak bu görkemli tablonun ardında, ayın sonlarındaki kendi burcundaki retro etkisiyle geçmişten gelen eski bir kişisel krizin aniden gün yüzüne çıkma ihtimali de var.

Eğer kalbin boşsa, bu ay güven hissinin ortasından hiç ummadığın, çok kaliteli ve zarif bir aşk doğabilir. Önceleri fikir uyuşmazlığı yaşadığın ancak dürüstlüğüne hep gizliden saygı duyduğun birinin aslında sana karşı ne kadar yoğun hisler beslediğini fark ettiğinde, aranızdaki mesafe bir anda önlenemez bir çekime dönüşecek. Seçkin ortamlarda fısıldaşacağınız saygın sohbetlerin peşinden koşarken, nabzının daha önce hiç bu kadar atmadığını hissedeceksin. Ruhunu onaracak bu romantizmin risklerine de kendini hazırlasan iyi edersin. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…