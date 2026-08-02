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Yengeç Burcu right-white
3 - 9 Ağustos 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.08.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 3 Ağustos - 9 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 3 Ağustos - 9 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, 7 Ağustos’taki Güneş ile Satürn arasındaki üçgen, kazanç alanınla kariyer alanını birbirine bağlıyor ve emeğinin karşılığını somut biçimde görmeni sağlıyor. 9 Ağustos’ta Merkür’ün kazanç alanına geçmesiyle ücret, zam ya da fiyat konuşmaları için de doğru bir zemin oluşuyor. Bu haftayı, hakkını sakin ve verilerle savunmak için değerlendirmelisin.

Maddi olarak ise 6 Ağustos’taki Son Dördün sosyal çevrenle bağlantılı bir mali konuyu kapanışa taşıyor. Bir gruba verdiğin ya da bekleyen bir payın netleşmesi mümkün, bu yüzden takipçi olmalısın.

Aşk hayatında 6 Ağustos’ta Venüs’ün yuva alanına geçmesi kalbini eve yöneltiyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinle birlikte bir yaşam alanı üzerine konuşmanız ilişkinize somut bir zemin kazandırıyor. Bekar bir Yengeç burcu isen, evde verilen küçük bir davette ya da aile dostları arasında biriyle beklenmedik bir yakınlık kurabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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