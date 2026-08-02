Sevgili Yengeç, 7 Ağustos’taki Güneş ile Satürn arasındaki üçgen, kazanç alanınla kariyer alanını birbirine bağlıyor ve emeğinin karşılığını somut biçimde görmeni sağlıyor. 9 Ağustos’ta Merkür’ün kazanç alanına geçmesiyle ücret, zam ya da fiyat konuşmaları için de doğru bir zemin oluşuyor. Bu haftayı, hakkını sakin ve verilerle savunmak için değerlendirmelisin.

Maddi olarak ise 6 Ağustos’taki Son Dördün sosyal çevrenle bağlantılı bir mali konuyu kapanışa taşıyor. Bir gruba verdiğin ya da bekleyen bir payın netleşmesi mümkün, bu yüzden takipçi olmalısın.

Aşk hayatında 6 Ağustos’ta Venüs’ün yuva alanına geçmesi kalbini eve yöneltiyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinle birlikte bir yaşam alanı üzerine konuşmanız ilişkinize somut bir zemin kazandırıyor. Bekar bir Yengeç burcu isen, evde verilen küçük bir davette ya da aile dostları arasında biriyle beklenmedik bir yakınlık kurabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…