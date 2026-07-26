Sevgili Yengeç, Venüs'ün iletişim alanındaki etkisiyle bu hafta aşkın dili kelimelerden geçiyor. İlişkin varsa, partnerinle açık açık konuşmak, içini dökmek ve onu dinlemek aranızdaki mesafeyi ortadan kaldırıyor; günlerdir söyleyemediğin bir şeyi bu hafta rahatça paylaşabilirsin. Kabuğuna çekilip hissettiklerini saklarsan, karşı taraf bu sessizliği soğukluk sanabilir. Bu hafta ona küçük bir mesajla 'aklımdasın, kalbimdesin' demek, gününü aydınlatmaya yetecektir.

Bekar Yengeçler için aşk uzaklarda değil, tam da yakınında saklanıyor. Belki bir komşun, belki uzun zamandır tanıdığın biri, bu hafta bambaşka bir ışıkla parlayabilir. Tanıdık olmak bu sefer sıradanlık değil, güven anlamına geliyor; kalbini korkusuzca aralayabileceğin biriyle sohbet ederken beklenmedik bir yakınlık doğabilir. Sana iyi hissettiren birinin varlığını görmezden gelme, bazen aradığın şey yıllardır oradadır.

Haftaya görüşmek üzere aşkla kal…