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Yengeç Burcu right-white
27 Temmuz 2026 - 2 Ağustos 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.07.2026 - 18:01
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Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşkla imtihanını ve 27 Temmuz - 2 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 27 Temmuz - 2 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Venüs'ün iletişim alanındaki etkisiyle bu hafta aşkın dili kelimelerden geçiyor. İlişkin varsa, partnerinle açık açık konuşmak, içini dökmek ve onu dinlemek aranızdaki mesafeyi ortadan kaldırıyor; günlerdir söyleyemediğin bir şeyi bu hafta rahatça paylaşabilirsin. Kabuğuna çekilip hissettiklerini saklarsan, karşı taraf bu sessizliği soğukluk sanabilir. Bu hafta ona küçük bir mesajla 'aklımdasın, kalbimdesin' demek, gününü aydınlatmaya yetecektir.

Bekar Yengeçler için aşk uzaklarda değil, tam da yakınında saklanıyor. Belki bir komşun, belki uzun zamandır tanıdığın biri, bu hafta bambaşka bir ışıkla parlayabilir. Tanıdık olmak bu sefer sıradanlık değil, güven anlamına geliyor; kalbini korkusuzca aralayabileceğin biriyle sohbet ederken beklenmedik bir yakınlık doğabilir. Sana iyi hissettiren birinin varlığını görmezden gelme, bazen aradığın şey yıllardır oradadır.

Haftaya görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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