Sevgili Yengeç, Satürn bugün kariyer alanının tepesinde geri hareketine başlıyor ve geçmiş bir mesleki konuyu yeniden gündemine taşıyor. İş hayatında kapandığını sandığın bir dosya ya da bir üstünle yaşadığın eski bir mesele bugün tekrar açılabilir. Ay'ın Oğlak burcuna geçişi sana bu konuyu soğukkanlı ele alma gücü veriyor. Ancak Ay ile Satürn arasındaki kare seni fazla eleştirel yapabilir. Bugün kendini yargılamadan, sadece durumu değerlendirmelisin.

Maddi konularda kariyerine bağlı bir gelir konusu yeniden karşına çıkıyor. Geçmişte hak ettiğin ama alamadığın bir ödeme ya da ertelenmiş bir zam bugün gündemine girebilir. Satürn'ün geri hareketi bu konuyu takip etmeni istiyor. Hakkını aramaktan çekinmemelisin.

Aşk hayatında ilişkindeki güç dengesini düşünüyorsun. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, kararları hep kimin aldığını ve tavizleri hep kimin verdiğini bugün net görüyorsun; Ay ile Venüs üçgeni sana bu hassas konuyu suçlamadan açma imkânı veriyor ve ilişkide iki kişinin de söz sahibi olması gerektiğini hatırlatman dengeyi yeniden kuruyor. Bekar bir Yengeç burcu isen, hayatını kurmuş biri sana çekici geliyor ama bu kez onun başarısına değil, o başarıyı ezip geçerek mi yoksa emekle mi elde ettiğine bakıyorsun; bugün statüye değil karaktere odaklanman seni doğru kişiye yönlendiriyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…