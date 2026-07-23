Sevgili Yengeç, Merkür senin burcunda normal seyrine dönüyor ve Ay günlük düzen alanına geçiyor. İş hayatında son haftalarda dağılan programın bugün toparlanmaya başlıyor. Ertelediğin görevleri bitirmek için beklediğinden fazla enerji buluyorsun. Ateş elementinin getirdiği hareketlilik sayesinde işlerin arasında boğulmadan ilerliyorsun. Listeni sabah çıkarman, günü çok daha verimli geçirmeni sağlayacak.

Maddi konularda düzenli ve küçük kazançlar öne çıkıyor. Ek bir iş, fazla mesai ya da yan bir gelir kalemi bugün gündemine gelebilir. Venüs ile Ay arasındaki gerilim seni konfor harcamalarına yöneltiyor. Rahatlamak için yapacağın alışverişi bugünlük ertelemende fayda var.

Aşk hayatında ortak rutinler yakınlaştırıyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinle birlikte yapacağınız sıradan bir iş, mesela alışveriş ya da yemek hazırlamak, beklemediğin kadar keyifli geçecek. Bekar bir Yengeç burcu isen, evcil hayvanın veya yeni başladığın bir uğraş vesilesiyle tanışacağın biri ilgini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…