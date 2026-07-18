Sevgili Yengeç, bugün Ay’ın Terazi burcuna geçişi, harcamalarında ve maddi önceliklerinde bir denge kurma ihtiyacı doğuruyor. Güneş-Ay sekstili duygusal olarak seni rahatlatırken, Ay-Neptün karşıtlığı bir konuda gerçekçi olmanı zorlaştırabilir; net bilgiye güvenmek en doğrusu.

Kariyer ve para tarafında Ay-Plüton üçgeni finansal bir konuda derin bir dönüşüme işaret ediyor; eski bir borç ya da alacak meselesi bugün çözüme kavuşabilir. Mars-Satürn sekstili ise attığın adımların sağlam bir temele oturmasını sağlıyor.

Aşk hayatında da güven teması ağır basıyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinle aranızdaki maddi ya da pratik konuları konuşmak bugün ilişkinizi rahatlatacak. Bekar bir Yengeç burcu isen, Ay-Uranüs üçgeninin etkisiyle beklenmedik bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…