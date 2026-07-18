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Yengeç Burcu right-white
19 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 19 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? 19 Temmuz Pazar günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Ay’ın Terazi burcuna geçişi, harcamalarında ve maddi önceliklerinde bir denge kurma ihtiyacı doğuruyor. Güneş-Ay sekstili duygusal olarak seni rahatlatırken, Ay-Neptün karşıtlığı bir konuda gerçekçi olmanı zorlaştırabilir; net bilgiye güvenmek en doğrusu.

Kariyer ve para tarafında Ay-Plüton üçgeni finansal bir konuda derin bir dönüşüme işaret ediyor; eski bir borç ya da alacak meselesi bugün çözüme kavuşabilir. Mars-Satürn sekstili ise attığın adımların sağlam bir temele oturmasını sağlıyor.

Aşk hayatında da güven teması ağır basıyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinle aranızdaki maddi ya da pratik konuları konuşmak bugün ilişkinizi rahatlatacak. Bekar bir Yengeç burcu isen, Ay-Uranüs üçgeninin etkisiyle beklenmedik bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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