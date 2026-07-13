Sevgili Yengeç, 14 Temmuz’da burcunda gerçekleşen Yeni Ay, hayatının merkezine kendini koyacağın yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Neptün retrosunun etkisiyle başkalarını memnun etmek için sürdürdüğün bazı alışkanlıkları geride bırakabilir, dış görünüşünden günlük yaşamına kadar birçok konuda değişim kararı alabilirsin. Bugün atacağın adımlar önümüzdeki haftalarda seni bambaşka bir noktaya taşıyabilir.

Kariyer hayatında kendini daha görünür kılacağın fırsatlar doğabilir. Yeni bir görev üstlenmek, farklı bir projede yer almak ya da uzun zamandır aklındaki fikri hayata geçirmek için uygun bir süreç başlıyor. Maddi konularda ise kendine yapacağın bir yatırım ön plana çıkabilir; eğitim, kişisel gelişim ya da görünümün için yapacağın harcamalar uzun vadede karşılığını verebilir.

Aşk hayatında ise yeni bir sayfa açılıyor. İlişkisi olan Yengeç burçları partnerleriyle ilişkilerinin yönünü değiştirecek önemli bir karar alabilir. Bekar Yengeç burçları ise geçmişi geride bırakarak kendilerini çok daha iyi hissettikleri yeni bir tanışmaya açık olabilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…