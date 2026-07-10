Sevgili Yengeç, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle uzun süredir kafanda kurduğun bazı gelecek planlarını yeniden şekillendirebilirsin. Taşınma, şehir değiştirme ya da kariyerle ilgili büyük bir hedefin düşündüğünden daha fazla hazırlık gerektirdiğini fark etmek moralini bozmasın. Bugün hayallerinden vazgeçmek değil, onları daha sağlam bir zemine oturtmak önem kazanıyor.

İş hayatında senden beklenenlerle gerçekten yapmak istediklerin arasındaki fark daha görünür hale geliyor. Özellikle sırf alışkanlıktan devam ettiğin bir görev ya da sorumluluğun seni ne kadar yorduğunu fark edebilirsin. Bu durum çalışma düzeninde küçük değişiklikler yapmana neden olabilir. Maddi konularda ise büyük kararlar vermeden önce tüm detayları görmek isteyebilirsin.

Aşk hayatında ise gelecek planları öne çıkıyor. İlişkisi olan Yengeç burçları, partnerleriyle aynı hayalleri kurup kurmadıklarını daha fazla sorgulayabilir. Bekar Yengeç burçları ise güzel sözlerden çok hayatında gerçekten yer açan insanlara yönelmek isteyebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…