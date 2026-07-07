Sevgili Yengeç, bugün geleceğe dair hedeflerin ile kalbinin gerçekten istediği şeyler arasında bir denge kurmaya çalışabilirsin. Son dönemde üstlendiğin sorumluluklar, kariyer planların ya da ulaşmak istediğin noktalar üzerine daha fazla düşünebilirsin. Ancak bugün seni asıl meşgul eden konu başarıdan çok, bu başarıya ulaşırken kendini ne kadar iyi hissettiğin olabilir. Bazen doğru yol, en hızlı ilerlenen yol olmayabilir.

İş ve kariyer hayatında uzun süredir emek verdiğin bir proje ya da hedef yeniden gündemine gelebilir. Bir yöneticinle yapacağın görüşme, alacağın geri bildirim ya da üzerinde düşündüğün bir değişiklik planı bakış açını değiştirebilir. Bugün dışarıdan gelen beklentiler ile kendi isteklerin arasındaki çizgiyi daha net görebilirsin. Kariyer yolculuğunda seni gerçekten motive eden şeyi hatırlamak önemli hale geliyor.

Maddi konularda ise emeğinin karşılığını alıp almadığını sorgulayabilirsin. Uzun süredir aynı düzen içinde ilerleyen gelir planların ya da bütçen üzerinde küçük düzenlemeler yapmak isteyebilirsin. Özellikle geleceğe dair güven duygunu artıracak adımlar öncelik kazanabilir.

Aşk hayatında ise duygusal ihtiyaçların daha görünür hale geliyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinle arandaki bağın sana ne hissettirdiğini daha fazla düşünebilirsin. Bekar bir Yengeç burcu isen, seni etkileyen kişinin yanında ne kadar huzurlu ve güvende hissettiğin her şeyden daha önemli olabilir.

Bugün gökyüzü sana başarı ile mutluluğun her zaman aynı şey olmadığını hatırlatıyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…